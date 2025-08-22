augusztus 22., péntek

Csalás

1 órája

Csak focimeccsre akart menni a hevesi férfi, álmaiban nem gondolta volna, hogy így rászedik

Címkék#online csalás#focimeccs#rendőrség

Manapság egyre többen keresnek online belépőjegyeket koncertekre vagy különféle sporteseményekre. Sajnos azonban gyakran előfordul, hogy csalók élnek vissza azok bizalmával, akik kedvezőbb áron szeretnének jegyekhez jutni. Legutóbb egy gyöngyöspatai férfi lett online csalás áldozata, pedig ő csak focimeccsre szeretett volna menni.

Heol.hu

Egy gyöngyöspatai férfi egy közösségi oldalon keresztül próbált focimeccsre jegyet vásárolni, azonban online csalás áldozata lett. 15.000 forintot utalt át az eladónak, de a jegy soha nem érkezett meg hozzá. Ezt követően a „eladó” letiltotta őt, megszakítva minden kapcsolatot. 

Online csalás áldozata lett, pedig csak focimeccsre akart jegyet venni
Online csalás áldozata lett, pedig csak focimeccsre akart jegyet venni
Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalán hívja fel a figyelmet a jegyvásárlás során előforduló csalásokra, és arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek.

Így előzhető meg az online csalás:

  • Mindig hivatalos forrásból vásároljanak belépőjegyeket!
  • Gyanúsan olcsó ajánlat esetén nagy az esélye a csalásnak.
  • Előre ne utaljanak pénzt ismeretlen személynek!
  • Jegyvásárlás előtt mindig tájékozódjanak az esemény hivatalos oldalán.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek és óvatosak, hogy ne váljanak csalók áldozatává.

A teljes bejegyzést a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalán olvashatja.

Korábban megírtuk, hogy egy 70 éves gyöngyösi nő több mint hárommillió forinttal lett szegényebb egy interneten megismert férfi miatt. A romantikus csaló magát külföldi katonának kiadva hódította meg. A cikket ide kattintva olvashatja.

 

