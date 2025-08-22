Csak focimeccsre akart menni a hevesi férfi, álmaiban nem gondolta volna, hogy így rászedik

Egy gyöngyöspatai férfi egy közösségi oldalon keresztül próbált focimeccsre jegyet vásárolni, azonban online csalás áldozata lett. 15.000 forintot utalt át az eladónak, de a jegy soha nem érkezett meg hozzá. Ezt követően a „eladó” letiltotta őt, megszakítva minden kapcsolatot.

Online csalás áldozata lett, pedig csak focimeccsre akart jegyet venni

A Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalán hívja fel a figyelmet a jegyvásárlás során előforduló csalásokra, és arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek.

Így előzhető meg az online csalás:

Mindig hivatalos forrásból vásároljanak belépőjegyeket!

Gyanúsan olcsó ajánlat esetén nagy az esélye a csalásnak.

Előre ne utaljanak pénzt ismeretlen személynek!

Jegyvásárlás előtt mindig tájékozódjanak az esemény hivatalos oldalán.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek és óvatosak, hogy ne váljanak csalók áldozatává.

