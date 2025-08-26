3 órája
Napokig utalt a csalóknak, összesen 60 millióval húzták le a nőt - Kiberzsúr Egerben
Kiberzsúrra várták a Bródy Sándor könyvtárba azokat, akik elkerülnék az áldozattá válást. A rendőrség és más szervezetek az online csalásokra hívták föl a figyelmet. Meredek történeteket hallottunk.
Harmadik alkalommal tartott kiberzsúrt a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányág, ezúttal a Bródy Sándor Könyvtárba várták azokat, akik tájékozódni szeretnének az online csalásokkal kapcsolatban. Vámos Boglárka sajtóreferens beszélgetett dr. Berndt-Iványi Judit rendőr őrnaggyal, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetőjével, az Áldozatsegítő Központ vezetőjével, dr. Kormos Kingával, dr. Kósa Annával, aki az Erste Banktól érkezett és Szűcs Ferenc rendőr őrnaggyal, aki a főkapitányság kibernyomozója.
Ezúttal leginkább a távoli hozzáféréssel elkövetett csalásokról esett szó, ilyenkor az áldozat valamilyen programot tölt le gyanútlanul a számítógépére és hozzáférést ad a csalóknak ahhoz. Ez azért különösen veszélyes, mert mindenhez hozzáférnek az eszközön, és akár az egész vagyonuktól meg tudják szabadítani az áldozatot.
- Az elmúlt időszakban nem növekedett az esetszám, viszont az összegek, amihez hozzáférnek az elkövetők, igen. Az emberek egyre tudatosabbak és egyre többet olvasnak a témában, de sosem elég erről beszélni - emelte ki dr. Berndt-Iványi Judit. Felhívta a figyelmet, hogy mindez független, nemtől, kortól, végzettségtől.
Az én telefonomra is érkeznek csaló hívások, ugyanúgy hívtak már engem is banktól, bárki, aki az online térben mozog, bankot, bankkártyát használ, online fizet, telefonja van, azt el tudják érni a csalók, ne higgyük, hogy velünk nem történhet meg
- fogalmazott. - Volt, hogy egy informatikus szakember vált áldozattá. Egyszerűen csak figyelmetlen volt, kapkodott. Felgyorsult életet élünk, és fáradtak vagyunk, nem figyelünk oda, kapkodunk, gyorsan túl akarunk lenni a dolgunkon. Lassuljunk le egy kicsit és gondoljuk át, hogy most mi történik, ha egy utalást szeretnénk végrehajtani, amikor valamit ki akarunk fizetni, akkor azt mindig nyugodt körülmények között tegyük. Ha felhívnak, legyen 5 másodpercünk gondolkodni, hogy ez most valóság vagy átvernek - húzta alá.
Dr. Kósa Anna, Erste Companiens vezető elmondta, távoli elérést biztosító alkalmazásokkal elkövetett csalás napi szinten nem feltétlenül történik meg az ügyfeleik körében, viszont azt látják, hogy aki áldozatul esik egy ilyen visszaélésnek, annak akár a teljes vagyona is veszélybe kerülhet.
- Gyakoribb manapság, hogy a különböző internetes oldalakon, Marketplacen, előre rendezik a termék árát, de utána nincsen termék, és az eladó is elérhetetlenné válik. Ezeket nemes egyszerűséggel marketplaces csalásoknak hívjuk. Ezekből azért látunk naponta két-három, akár öt esetet is. Mostanság nagyon sűrűn előfordul, hogy internetes keresés során bukkannak olyan, magukat szakembernek kiadó csalókba az ügyfelek, akik előre elkérik a még el nem végzett szolgáltatás árának egy részét és meg sem jelenik a munkát elvégezni - mondta.
Változatosak az online csalások
Elmondta, pár hónappal ezelőtt egy idős ügyfelüktől több mint két héten keresztül és több mint 10 tranzakcióval közel 60 millió forintot csaltak ki. Ráadásul nem is a csalók utalták el ezeket az összegeket, hanem maga az ügyfél végezte az átutalásokat, mert a csalók meggyőzték és elhitették vele, hogy ezt neki végre kell hajtani.
- Még annak ellenére is, hogy a bank tulajdonképpen érzékelte azt, hogy itt nincs minden rendben, amikor elindultak ezek az átutalások, és mi korlátozásokat is tettünk az idős ügyfél számlájára. Ám ő vagy az ügyfélszolgálatot hívta, vagy személyesen bement a bankfiókba, és bár a kollégáim kételkedve fogadták az ügyfél által előadott történetet, ragaszkodott hozzá, hogy ezeket a tranzakciókat végre akarja hajtani, ezért nem volt mit tenni, hiszen az ő pénzéről van szó. Amikor már nem maradt tulajdonképpen egy forint sem a számláján, akkor jött rá, hogy csúnyán átverték - mesélte.
Ha valaki felismeri, hogy csalás áldozata lett, akkor első dolga legyen, hogy felhívja a saját bankját, és bejelenti a csalás tényét, és egyúttal egy visszahívást is kér a bankján keresztül a csalás útján átutalt összegekre. Ha szerencséje van, akkor a másik belföldi banknál még megvan a pénz, vagy annak egy része. Fontos, hogy a bank felkeresése után a rendőrségen följelentést tegyen, a hatóság tudja a még meglévő pénzt lefoglalja hivatalosan, és majd az eljárás egy későbbi pontján, azt visszaszolgáltathassa a sértettnek. Ha külföldre történt az átutalás, annak van egy bizonyos átfutási ideje, érdemes a visszahívást elindítani késlekedés nélkül.
