Napokig utalt a csalóknak, összesen 60 millióval húzták le a nőt - Kiberzsúr Egerben

- Gyakoribb manapság, hogy a különböző internetes oldalakon, Marketplacen, előre rendezik a termék árát, de utána nincsen termék, és az eladó is elérhetetlenné válik. Ezeket nemes egyszerűséggel marketplaces csalásoknak hívjuk. Ezekből azért látunk naponta két-három, akár öt esetet is. Mostanság nagyon sűrűn előfordul, hogy internetes keresés során bukkannak olyan, magukat szakembernek kiadó csalókba az ügyfelek, akik előre elkérik a még el nem végzett szolgáltatás árának egy részét és meg sem jelenik a munkát elvégezni - mondta.

Változatosak az online csalások

Elmondta, pár hónappal ezelőtt egy idős ügyfelüktől több mint két héten keresztül és több mint 10 tranzakcióval közel 60 millió forintot csaltak ki. Ráadásul nem is a csalók utalták el ezeket az összegeket, hanem maga az ügyfél végezte az átutalásokat, mert a csalók meggyőzték és elhitették vele, hogy ezt neki végre kell hajtani.

A bankok is sokféle esetet látnak Fotó: Huszár Márk/heol.hu

- Még annak ellenére is, hogy a bank tulajdonképpen érzékelte azt, hogy itt nincs minden rendben, amikor elindultak ezek az átutalások, és mi korlátozásokat is tettünk az idős ügyfél számlájára. Ám ő vagy az ügyfélszolgálatot hívta, vagy személyesen bement a bankfiókba, és bár a kollégáim kételkedve fogadták az ügyfél által előadott történetet, ragaszkodott hozzá, hogy ezeket a tranzakciókat végre akarja hajtani, ezért nem volt mit tenni, hiszen az ő pénzéről van szó. Amikor már nem maradt tulajdonképpen egy forint sem a számláján, akkor jött rá, hogy csúnyán átverték - mesélte.

Ha valaki felismeri, hogy csalás áldozata lett, akkor első dolga legyen, hogy felhívja a saját bankját, és bejelenti a csalás tényét, és egyúttal egy visszahívást is kér a bankján keresztül a csalás útján átutalt összegekre. Ha szerencséje van, akkor a másik belföldi banknál még megvan a pénz, vagy annak egy része. Fontos, hogy a bank felkeresése után a rendőrségen följelentést tegyen, a hatóság tudja a még meglévő pénzt lefoglalja hivatalosan, és majd az eljárás egy későbbi pontján, azt visszaszolgáltathassa a sértettnek. Ha külföldre történt az átutalás, annak van egy bizonyos átfutási ideje, érdemes a visszahívást elindítani késlekedés nélkül.