Lángok

Óriási területen tombolt a tűz Heves vármegyében

Címkék#tűzoltók#gyümölcsös#tűz

Füst és láng csapott fel egy hevesi gyümölcsös mellett. A tűz egy épületet is érint.

Kigyulladt a száraz fű és egy gyümölcsös Heves és Boconád között. A tűz mintegy kétezer négyzetméteren pusztított, és egy kisebb tárolóépület, valamint egy utánfutó is leégett. A hevesi hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat, átvizsgálják a területet a még izzó, parázsló részek után kutatva - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A tűz mintegy kétezer négyzetméteren pusztított
A tűz mintegy kétezer négyzetméteren pusztított. Illusztráció
Forrás: Hüvösi Csaba/Nool.hu

 

