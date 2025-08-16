Óriási területen tombolt a tűz Heves vármegyében

Kigyulladt a száraz fű és egy gyümölcsös Heves és Boconád között. A tűz mintegy kétezer négyzetméteren pusztított, és egy kisebb tárolóépület, valamint egy utánfutó is leégett. A hevesi hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat, átvizsgálják a területet a még izzó, parázsló részek után kutatva - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A tűz mintegy kétezer négyzetméteren pusztított. Illusztráció

Forrás: Hüvösi Csaba/Nool.hu