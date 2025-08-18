Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Mandinernek számolt be álláspontjáról az Ozora fesztivál kapcsán és elmondta eddigi tapasztalatait, mint kormánybiztos. Szerinte nem lehet nem zéró toleranciával tekinteni a drogügyre, csakis úgy, hogy a célunk a kábítószer teljes kiszorítása legyen. Elmondta, hogy nagyon fontos jogszabályi változások születtek meg, az Alaptörvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy a magyar embereknek és a magyar családoknak alapvető joguk, hogy a kábítószer káros hatásaitól az állam megvédje őket és ennek érdekében lépjen fel a kábítószer minden formája ellen, legyen az előállítás, terjesztés, fogyasztás, vagy bármilyen más, a kábítószerrel összefüggésben elkövetett bűncselekmény.

"Kábítószerek fogyasztása nem alapjog" - a drogügyi kormánybiztos Ozora pokláról mondta el véleményét

Forrás: Mandiner

Kiemelt jelentőségűnek tartom, hogy a korábbi kiskapukat és a meddő vitákat arról, hogy minősül kábítószernek, ezeket lezártuk, illetve, hogy ki mertük mondani, hogy a kábítószer fogyasztása nem alapjog, hanem egy olyan tevékenység, ami káros az egyénre, illetve súlyosan romboló hatással van a családokra, a közösségekre, a teljes magyar társadalomra és gazdaságra.

Kevesebb lett a kábítószer, a rendőrök kb. 20-30 százalékkal több anyagot foglalnak le, mint eddig. A kemény rendőri fellépések március 1-je óta is tartanak. Szerinte változott a társadalmi hozzáállás is: sok közösség végre fel mer szólalni helyi szinten is a kábítószer-kereskedők ellen, megerősödött egyfajta civil kurázsi, amelynek köszönhetően sok település önmaga is fel mer lépni a kábítószerekkel szemben.

A Delta programban eddig 5139 személlyel szemben indult büntetőeljárás, több mint fél tonna kábítószert foglaltak le.

Emellett több száz millió forint készpénzt, illetve nagy értékű ingatlanokat is.

A dizájner drogok tekintetében egyértelműen nehezebb, körülményesebb lett, ami azért is jó, mert a kereskedők sok helyen tapasztalják azt, hogy nem kellenek olyan intenzitással és mennyiségben a mérgeik, mint korábban.

Változott-e a használók rétege, kikerültek-e a használók közül a fiatalok?

Sajnos ott még nem tartunk, hogy ezt kijelenthessük, de elsősorban a vidéki közösségekben érezhető némi csökkenés – ezt leginkább a velük foglalkozó civil szervezetek, helyi közösségek beszámolóiból tudhatjuk. Ugyanakkor a nyári időszakban kevésbé vannak szem előtt a fiatalok, nehéz ezt megítélni, és továbbra is nagyon magas a látencia, amivel nagyon nehéz bárkinek is számolnia.

Vannak fesztiválok, amelyek arról híresültek el, mint a kábítószer-használat Mekkái, ilyen például az Ozora. Szükség van ezekre az eseményekre?