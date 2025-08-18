augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A drog rossz

1 órája

"Kábítószerek fogyasztása nem alapjog" - a drogügyi kormánybiztos Ozora pokláról mondta el véleményét

Címkék#Ozora#drog#Horváth László

Március óta tölti be szerepét Horváth László, mint a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Interjújában sok érdekességet megosztott a Mandinernek.

Heol.hu

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Mandinernek számolt be álláspontjáról az Ozora fesztivál kapcsán és elmondta eddigi tapasztalatait, mint kormánybiztos. Szerinte nem lehet nem zéró toleranciával tekinteni a drogügyre, csakis úgy, hogy a célunk a kábítószer teljes kiszorítása legyen. Elmondta, hogy nagyon fontos jogszabályi változások születtek meg, az Alaptörvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy a magyar embereknek és a magyar családoknak alapvető joguk, hogy a kábítószer káros hatásaitól az állam megvédje őket és ennek érdekében lépjen fel a kábítószer minden formája ellen, legyen az előállítás, terjesztés, fogyasztás, vagy bármilyen más, a kábítószerrel összefüggésben elkövetett bűncselekmény. 

"Kábítószerek fogyasztása nem alapjog" - a drogügyi kormánybiztos Ozora pokláról mondta el véleményét
"Kábítószerek fogyasztása nem alapjog" - a drogügyi kormánybiztos Ozora pokláról mondta el véleményét
Forrás: Mandiner

Kiemelt jelentőségűnek tartom, hogy a korábbi kiskapukat és a meddő vitákat arról, hogy minősül kábítószernek, ezeket lezártuk, illetve, hogy ki mertük mondani, hogy a kábítószer fogyasztása nem alapjog, hanem egy olyan tevékenység, ami káros az egyénre, illetve súlyosan romboló hatással van a családokra, a közösségekre, a teljes magyar társadalomra és gazdaságra. 

Kevesebb lett a kábítószer, a rendőrök kb. 20-30 százalékkal több anyagot foglalnak le, mint eddig. A kemény rendőri fellépések március 1-je óta is tartanak. Szerinte változott a társadalmi hozzáállás is: sok közösség végre fel mer szólalni helyi szinten is a kábítószer-kereskedők ellen, megerősödött egyfajta civil kurázsi, amelynek köszönhetően sok település önmaga is fel mer lépni a kábítószerekkel szemben.

A Delta programban eddig 5139 személlyel szemben indult büntetőeljárás, több mint fél tonna kábítószert foglaltak le. 

Emellett több száz millió forint készpénzt, illetve nagy értékű ingatlanokat is.

A dizájner drogok tekintetében egyértelműen nehezebb, körülményesebb lett, ami azért is jó, mert a kereskedők sok helyen tapasztalják azt, hogy nem kellenek olyan intenzitással és mennyiségben a mérgeik, mint korábban.

Változott-e a használók rétege, kikerültek-e a használók közül a fiatalok?

Sajnos ott még nem tartunk, hogy ezt kijelenthessük, de elsősorban a vidéki közösségekben érezhető némi csökkenés – ezt leginkább a velük foglalkozó civil szervezetek, helyi közösségek beszámolóiból tudhatjuk. Ugyanakkor a nyári időszakban kevésbé vannak szem előtt a fiatalok, nehéz ezt megítélni, és továbbra is nagyon magas a látencia, amivel nagyon nehéz bárkinek is számolnia.

Vannak fesztiválok, amelyek arról híresültek el, mint a kábítószer-használat Mekkái, ilyen például az Ozora. Szükség van ezekre az eseményekre?

Azok a fesztiválok, amelyek nyíltan vagy bújtatva, de mégiscsak a kábítószer fogyasztást is kínálják a programjuk részeként, azoknak a szervezői döbbenetes felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot. Ozora kapcsán viszont itt az idő, hogy végre feltegyük a kérdést: hány embernek kell még ott meghalnia, vagy életveszélyesen megsérülnie, hogy a szervezők végre megértsék, hogy minden évben a pokol kapuját nyitják meg ezzel a rendezvénnyel? És nyilván fesztiválokat sem szeretnénk betiltani. De a felelős és jogkövető magatartás minden szervezőtől és résztvevőtől elvárható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu