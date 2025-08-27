augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulók
1 órája

Vigyázz, ha az autópályára mész! Porvihar béníthatja meg a közlekedést az M3-ason

Címkék#balesetveszély#M3-as autópálya#porvihar

Két évvel ezelőtt súlyos tömegbaleset történt az M1-es autópályán, amit egy a semmiből jött porfelhő miatt történt. Az M3-ason szerdán hasonló porfelhő képződött.

Heol.hu

Szerdán porvihar nehezítette a közlekedést az M3-as autópályán, amelyet mezőgazdasági gépek által felvert por okozott. A HungaroMet szerint bár korábban hullámzó frontrendszer érkezett, az eső csak az ország északi határ menti területeit érintette, így a talaj felső rétege néhány nap alatt kiszáradt. Ez vezethetett a porvihar kialakulásához. A következő napokban fokozott figyelemre intenek az autópályán közlekedők számára, mivel 2023-ban egy hasonló porvihar súlyos tömegbalesetet okozott az M1-es autópályán.

povihar, M3-as autópálya
Porvihar miatt romlottak a látási viszonyok az M3-ason
Forrás: Beküldött fotó

Porvihar okozott hatalmas tömegbalesetet az autópályán

2023. március 11-én súlyos tömegbaleset történt az M1-es autópályán, Budapest felé vezető irányban, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze, közülük 19 jármű pedig kiégett. A baleset hátterében feltehetően egy hirtelen kialakult porvihar állt, amely jelentősen rontotta a látási viszonyokat. A tragédiában egy ember életét vesztette, tíz gyermek és huszonkilenc felnőtt megsérült. Erről a kemma.hu írt bővebben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mit jósol a HungaroMet?

Csütörtökön a déli szél sokfelé élénk, erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lesz. Ahol a talaj száraz, poros szélfúvások alakulhatnak ki, amelyek a közlekedők számára átmeneti látásromlást is okozhatnak. Érdemes óvatosan közlekedni az utakon.

Korábban beszámoltunk arról, hogy súlyos buszbaleset állította meg a forgalmat a 24-es főúton, Mátrafüred felé. A balesetet szenvedő busz totálkáros lett, kilencen, köztük egy gyerek és a buszsofőr is megsérült.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
