Vigyázz, ha az autópályára mész! Porvihar béníthatja meg a közlekedést az M3-ason

Szerdán porvihar nehezítette a közlekedést az M3-as autópályán, amelyet mezőgazdasági gépek által felvert por okozott. A HungaroMet szerint bár korábban hullámzó frontrendszer érkezett, az eső csak az ország északi határ menti területeit érintette, így a talaj felső rétege néhány nap alatt kiszáradt. Ez vezethetett a porvihar kialakulásához. A következő napokban fokozott figyelemre intenek az autópályán közlekedők számára, mivel 2023-ban egy hasonló porvihar súlyos tömegbalesetet okozott az M1-es autópályán.

Porvihar miatt romlottak a látási viszonyok az M3-ason

Forrás: Beküldött fotó

Porvihar okozott hatalmas tömegbalesetet az autópályán

2023. március 11-én súlyos tömegbaleset történt az M1-es autópályán, Budapest felé vezető irányban, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze, közülük 19 jármű pedig kiégett. A baleset hátterében feltehetően egy hirtelen kialakult porvihar állt, amely jelentősen rontotta a látási viszonyokat. A tragédiában egy ember életét vesztette, tíz gyermek és huszonkilenc felnőtt megsérült. Erről a kemma.hu írt bővebben.

Mit jósol a HungaroMet?

Csütörtökön a déli szél sokfelé élénk, erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lesz. Ahol a talaj száraz, poros szélfúvások alakulhatnak ki, amelyek a közlekedők számára átmeneti látásromlást is okozhatnak. Érdemes óvatosan közlekedni az utakon.

