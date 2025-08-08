augusztus 8., péntek

Rablás

Brutális támadás Füzesabonyban, az egyik rablót még keresik – mutatjuk, ki az

Kiraboltak és brutálisan megvertek egy 28 éves férfit Füzesabonyban csütörtök délután. Az egyik elkövetőt körözi a rendőrség.

Augusztus 7-én kora délután, három férfi a városközpont közelében egy bokros területen megfenyegette egyikük alkalmi ismerősét, majd bántalmazta és elvette ékszereit, pénzét, telefonját – számolt be a rablásról a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Rablás Hevesben: két rabló kezén kattant a bilincs Füzesabonyban.
Forrás: Vémi Zoltán/Világgazdaság 

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett rablás és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást a három férfi ellen.

A megtámadott 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrök azonosították az elkövetőket és közülük kettőt másfél órával a bűncselekmény után Egerben elfogtak. A 16 és 19 éves bogácsi fiatalokat őrizetbe vette a Füzesabonyi Rendőrkapitányság és kezdeményezte letartóztatásukat.

Harmadik társuk, egy miskolci születésű 19 éves fiatal ellen a Füzesabonyi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki

Ahogy korábban beszámoltunk róla, veszélyes bűnözők vannak szabadlábon Hevesben, hajtóvadászat indult ellenük:

 

 

