Brutális támadás Füzesabonyban, az egyik rablót még keresik – mutatjuk, ki az

Augusztus 7-én kora délután, három férfi a városközpont közelében egy bokros területen megfenyegette egyikük alkalmi ismerősét, majd bántalmazta és elvette ékszereit, pénzét, telefonját – számolt be a rablásról a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Rablás Hevesben: két rabló kezén kattant a bilincs Füzesabonyban.

Forrás: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett rablás és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást a három férfi ellen.

A megtámadott 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrök azonosították az elkövetőket és közülük kettőt másfél órával a bűncselekmény után Egerben elfogtak. A 16 és 19 éves bogácsi fiatalokat őrizetbe vette a Füzesabonyi Rendőrkapitányság és kezdeményezte letartóztatásukat.

Harmadik társuk, egy miskolci születésű 19 éves fiatal ellen a Füzesabonyi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, veszélyes bűnözők vannak szabadlábon Hevesben, hajtóvadászat indult ellenük: