Rablás miatt adtak ki országos körözést a tizenéves fiú ellen
Egy fiatal férfit országosan keres a hatóság. A fiatal ellen rablás miatt adott ki elfogatóparancsot a bíróság.
A rendőrség országos körözést adott ki Pádár Márk után. A 2006. december 10-én Győrben született magyar állampolgárságú fiút rablás miatt keresik, az elfogatóparancsot a Budapest Környéki Törvényszék bocsátotta ki augusztus 28-án - olvasható a rendőrség honlapján.
Bírósági elfogatóparancs alapján keresik a fiatalt
A körözési ügyben a Soproni Rendőrkapitányság jár el. A fiatal férfit a hatóságok rablás miatt keresik, bírósági elfogatóparancs alapján.
A hatóságok hasonló ügyekben gyakran számítanak a lakosság segítségére, hiszen a körözött személyek tartózkodási helye sok esetben bejelentések alapján derül ki. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud Pádár Márk hollétéről, az mielőbb értesítse őket.
A rendőrség elérhetősége:
Soproni Rendőrkapitányság
Cím: 9400 Sopron, Flandorffer Ignác utca 2.
Tel.: +36 (99) 311-234
Legutóbb a 17 éves Száva Dante Agenor esetéről írtunk, aki ellen szintén elfogatóparancsot adott ki a rendőrség. A fiatal egri születésű, akit lopás miatt keresnek.
