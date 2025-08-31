Rablás miatt adtak ki országos körözést a tizenéves fiú ellen

augusztus 31., vasárnap

Egy fiatal férfit országosan keres a hatóság. A fiatal ellen rablás miatt adott ki elfogatóparancsot a bíróság.

A rendőrség országos körözést adott ki Pádár Márk után. A 2006. december 10-én Győrben született magyar állampolgárságú fiút rablás miatt keresik, az elfogatóparancsot a Budapest Környéki Törvényszék bocsátotta ki augusztus 28-án - olvasható a rendőrség honlapján. 

A fiatal ellen rablás miatt adott ki elfogatóparancsot a bíróság
Bírósági elfogatóparancs alapján keresik a fiatalt 

A körözési ügyben a Soproni Rendőrkapitányság jár el. A fiatal férfit a hatóságok rablás miatt keresik, bírósági elfogatóparancs alapján.

A hatóságok hasonló ügyekben gyakran számítanak a lakosság segítségére, hiszen a körözött személyek tartózkodási helye sok esetben bejelentések alapján derül ki. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud Pádár Márk hollétéről, az mielőbb értesítse őket. 

A rendőrség elérhetősége:

Soproni Rendőrkapitányság

Cím: 9400 Sopron, Flandorffer Ignác utca 2.
Tel.: +36 (99) 311-234

Legutóbb a 17 éves Száva Dante Agenor esetéről írtunk, aki ellen szintén elfogatóparancsot adott ki a rendőrség. A fiatal egri születésű, akit lopás miatt keresnek.

 

 

 

