Veszélyes bűnözők szabadlábon, hajtóvadászat indult Hevesben

Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú jogsértések miatt, a kisebb kihágásoktól egészen a rablásig. Cikkünkben ez utóbbi bűncselekmény miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk.

Rablókat köröz a rendőrség Hevesben.

Forrás: police.hu

Jelenleg négy rablót keres a rendőrség Heves vármegyében. A körözéseket az Egri Törvényszék, az Gyöngyösi Járásbíróság és a Gyöngyösi Rendőrkapitányság adta ki:

A legrégebben keresett elkövető Kozák Tamás, a jászberényi születésű férfi ellen az Egri Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2024 februárjában.

