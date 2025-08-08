4 órája
Veszélyes bűnözők szabadlábon, hajtóvadászat indult Hevesben
Heves vármegyében jelenleg négy olyan személy ellen is körözést adott ki a rendőrség, akiket rablás bűntette miatt keresnek. A police.hu hivatalos adatai alapján mutatjuk, kik ők, és mióta bujkálnak a hatóságok elől.
Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú jogsértések miatt, a kisebb kihágásoktól egészen a rablásig. Cikkünkben ez utóbbi bűncselekmény miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk.
Jelenleg négy rablót keres a rendőrség Heves vármegyében. A körözéseket az Egri Törvényszék, az Gyöngyösi Járásbíróság és a Gyöngyösi Rendőrkapitányság adta ki:
A legrégebben keresett elkövető Kozák Tamás, a jászberényi születésű férfi ellen az Egri Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2024 februárjában.
Amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő esetet kíván bejelenteni, kérjük ezt ne elektronikus úton, hanem személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 112 segélyhívó számon tegye meg!
Nemrég egy súlyos rablásról számoltunk be, a vádlott nemcsak szerszámokat lopott édesapjától, hanem meg is verte őt:
Akár egy rémálom, békülni ment, de végül meghalt a férfi Hevesben
Korábban arról is beszámoltunk, hogy több egri embert is köröz a rendőrség kábítószer használat és új pszichoaktív anyagok használata miatt:
Az egri Dextert továbbra is keresi a rendőrség, de sok más díler és kábítószeres is van a listán
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos településeEzek a legveszélyesebb települések Hevesben.
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...