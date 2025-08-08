augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázz

44 perce

Veszélyes bűnözők szabadlábon, hajtóvadászat indult Hevesben

Címkék#rabló#körözés#rablás

Heves vármegyében jelenleg négy olyan személy ellen is körözést adott ki a rendőrség, akiket rablás bűntette miatt keresnek. A police.hu hivatalos adatai alapján mutatjuk, kik ők, és mióta bujkálnak a hatóságok elől.

Heol.hu

Heves vármegyében is számos személy ellen adtak ki körözést különböző súlyosságú jogsértések miatt, a kisebb kihágásoktól egészen a rablásig. Cikkünkben ez utóbbi bűncselekmény miatt keresett elkövetőkre fókuszálunk.

Rablókat köröz a rendőrség Hevesben.
Rablókat köröz a rendőrség Hevesben.
Forrás: police.hu

Jelenleg négy rablót keres a rendőrség Heves vármegyében. A körözéseket az Egri Törvényszék, az Gyöngyösi Járásbíróság és a Gyöngyösi Rendőrkapitányság adta ki:

A legrégebben keresett elkövető Kozák Tamás, a jászberényi születésű férfi ellen az Egri Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még 2024 februárjában. 

Amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő esetet kíván bejelenteni, kérjük ezt ne elektronikus úton, hanem személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 112 segélyhívó számon tegye meg!

Nemrég egy súlyos rablásról számoltunk be, a vádlott nemcsak szerszámokat lopott édesapjától, hanem meg is verte őt:

Korábban arról is beszámoltunk, hogy több egri embert is köröz a rendőrség kábítószer használat és új pszichoaktív anyagok használata miatt:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu