A szúrás után lopott autóval menekült, Hevesben is felbukkanhat a körözött bűnöző
A gödöllői nyomozók az állampolgárok segítségét kérik Kőhalmi Christopher megtalálásához. A rablót a rendőrség körözi, könnyen lehet, hogy Heves felé vette az irányt.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi augusztus 22-én, az esti órákban Dányban késsel megfenyegette, majd megvágta a sértett kezét és elvitte az autóját – számolt be a rablásról a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatba hozható a képen látható férfi, Kőhalmi Christopher, aki ellen elfogatóparancsot adott ki a rendőrség.
A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó számon.
