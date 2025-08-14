Rendőrök lepték el a Tisza-tavat

Rendszeresek a rendőrségi ellenőrzések a Tisza-tónál. Az ott lakók, valamint a nyaralók érdekében több vármegye rendőrei fognak össze, hogy közösen figyeljenek a közlekedésbiztonságra, és a bűnözés megelőzésére.

Rendőrségi ellenőrzés a Tisza-tónál

Rendőrségi ellenőrzést tartottak földön, vízen és levegőben

Közlekedésrendészeti és közbiztonsági-bűnügyi kontroll zajlott augusztus 8–9-én a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök, a társszervek és a polgárőrség bevonásával. Minderről a police.hu adott hírt.

Mint írják, a rendőrök akciót tartottak a kedvelt turistacélpontoknál – kiemelten a Tisza-tónál és térségében – a közlekedésbiztonság megszilárdítása, az utazó bűnözés elleni fellépés, továbbá a hazai és külföldi vendégek biztonsága és a jogsértések megelőzése érdekében.

Hozzátették, hogy az ittas vezetésre kiemelten figyeltek közúton és vízen is. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 924 főt igazoltattak, közülük 10 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük ötöt vízen. Helyszíni bírságot 50, közigazgatási bírságot 27 esetben szabtak ki, valamint nyolc szabálysértési és hat büntetőfeljelentés született, illetve 29 esetben figyelmeztettek.

A nyár hátralévő részében további fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tisza-tó környékén.

A rendőrségi ellenőrzésről videót is feltett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség:

