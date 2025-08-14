augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akcióztak

1 órája

Rendőrök lepték el a Tisza-tavat

Címkék#Tisza-tó#ellenőrzés#rendőrség

A Tisza-tó térségében a rendőrség fokozottan ügyel a közbiztonságra. Nemrég rendőrségi ellenőrzéseket tartottak szárazföldön, vízen, levegőben.

Heol.hu

Rendszeresek a rendőrségi ellenőrzések a Tisza-tónál. Az ott lakók, valamint a nyaralók érdekében több vármegye rendőrei fognak össze, hogy közösen figyeljenek a közlekedésbiztonságra, és a bűnözés megelőzésére.

Rendőrségi ellenőrzés a Tisza-tónál
Rendőrségi ellenőrzés a Tisza-tónál
Forrás: police.hu

Rendőrségi ellenőrzést tartottak földön, vízen és levegőben 

Közlekedésrendészeti és közbiztonsági-bűnügyi kontroll zajlott augusztus 8–9-én a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök, a társszervek és a polgárőrség bevonásával. Minderről a police.hu adott hírt.

Mint írják, a rendőrök akciót tartottak a kedvelt turistacélpontoknál – kiemelten a Tisza-tónál és térségében – a közlekedésbiztonság megszilárdítása, az utazó bűnözés elleni fellépés, továbbá a hazai és külföldi vendégek biztonsága és a jogsértések megelőzése érdekében.

Hozzátették, hogy az ittas vezetésre kiemelten figyeltek közúton és vízen is. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 924 főt igazoltattak, közülük 10 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük ötöt vízen. Helyszíni bírságot 50, közigazgatási bírságot 27 esetben szabtak ki, valamint nyolc szabálysértési és hat büntetőfeljelentés született, illetve 29 esetben figyelmeztettek.

A nyár hátralévő részében további fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tisza-tó környékén.

A rendőrségi ellenőrzésről videót is feltett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség:

Nemrég horgászokat ellenőriztek a Tisza-tónál, erről ebben a cikkünkben írtunk:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu