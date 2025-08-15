augusztus 15., péntek

Riadalom Eger főutcáján: tűzoltó az OTP előtt

Címkék#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűzoltó#katasztrófavédelem

Péntek reggel tűzoltóautó érkezett szirénázva az egri Széchenyi úti OTP Bankfiók elé, miután riasztást kapott a katasztrófavédelem.

Kisebb riadalmat okozott péntek reggel Eger belvárosában, amikor szirénázó tűzoltóautó érkezett a Széchenyi úti OTP Bankfiókhoz. A járókelők és az ügyfelek figyelmét azonnal felkeltette a jármű, többen találgatták, vajon mi történhetett.

Ott a tűzoltóautó a bankfiók előtt, kiderült, miért érkezett Fotó: beküldött

A katasztrófavédelemhez érkezett jelzés szerint az épületből füstképződésre utaló észlelés történt, ezért érkezett a helyszínre egy egység. Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a gyors helyszíni átvizsgálás után azonban kiderült, nincs tűz, és közvetlen veszély sem áll fenn, a riasztás tévesnek bizonyult.

A hatóság hangsúlyozza, hogy minden jelzést komolyan vesznek, még akkor is, ha az végül nem igazolódik be. A téves riasztások azonban felesleges kapacitáslekötést okozhatnak, ezért fontos, hogy a bejelentések a lehető legpontosabb információkon alapuljanak.

 

 

