augusztus 12., kedd

Klára névnap

Virtuális Rómeó

2 órája

Szerelmet ígért, milliókat vitt – így szedett rá egy idős gyöngyösi asszonyt a romantikus szélhámos

Egy 70 éves gyöngyösi nő több mint hárommillió forinttal lett szegényebb egy interneten megismert férfi miatt. A romantikus csaló magát külföldi katonának kiadva hódította meg.

Heol.hu

Az elmúlt napokban egy 70 éves gyöngyösi lakos vált online csalás áldozatává. A férfi magát külföldi katonának kiadva kezdett ismerkedni a nővel az interneten. Rövid idő alatt elnyerte a bizalmát, majd három héten belül, több részletben közel három és fél millió forintot csalt ki tőle – írta meg az esetet a Heves vármegyei rendőrség közösségi oldalán. A romantikus csaló különböző, megható és drámai történetekkel indokolta a pénzkéréseit: sürgős ügyintézés, váratlan költségek, és egyéb kitalált helyzetek, amelyekkel érzelmi nyomás alá helyezte a sértettet.

A romantikus csaló több millióval távozott Fotó: Németh András Péter
Hogyan működnek a romantikus csalók?

Az ilyen típusú elkövetők gyakran közösségi oldalakon vagy társkereső alkalmazásokon keresnek áldozatokat. Gyorsan mély érzelmi kapcsolatot próbálnak kialakítani, sokszor már az első hetekben a „nagy szerelemről” beszélnek. Ezt követően jönnek a pénzkérések – mindig sürgető, drámai indokokkal.

Mire figyeljünk?

  • Ne utaljunk pénzt olyannak, akivel soha nem találkoztunk személyesen!
  • Ne osszunk meg bizalmas adatokat (személyi szám, bankszámla, lakcím).
  • Figyeljünk a gyanús jelekre: túl gyorsan jön a vallomás, sürgető pénzkérések, kitalált drámák.
  • Ha gyanús a kapcsolat, szakítsuk meg a kommunikációt, és jelentsük a profilt az adott platformon.

Az igazi szerelem soha nem kér pénzt – a csalók viszont mindig fognak.

Épp nemrég írtunk arról, mennyi ember ellen adtak ki körözést Hevesben csalás miatt. Jelenleg tizenhárom csalót keres a rendőrség Heves vármegyében. A körözéseket az Egri Rendőrkapitányság, az Egri Törvényszék, az Egri Járásbíróság adta ki. A körözött személyek között van hatvani, csengeri, váci és több budapesti valamint gyöngyösi is.

De februárban is írtunk hasonló esetről. Egy nő a Facebook-on ismerkedett meg egy férfival, majd WhatsApp-on folytatták a beszélgetést. A férfi elmondta, hogy egy olajfúrótornyon dolgozik és ez alatt az idő alatt több millió dollárt keresett, amit miután megkapott, egy cégnél letétbe helyezett.

A romantikus csaló ezek után azzal állt elő, hogy a cég a pénz megőrzéséért is pénzt kér, neki azonban nem maradt már több, így a nőtől kért segítséget, aki ezer eurót utalt neki két részletben. A hölgy ugyanakkor kiemelte, hogy végig Facebook-on és WhatsApp-on beszéltek, személyesen egyszer sem találkoztak.

 

