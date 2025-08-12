Szerelmet ígért, milliókat vitt – így szedett rá egy idős gyöngyösi asszonyt a romantikus szélhámos

Az elmúlt napokban egy 70 éves gyöngyösi lakos vált online csalás áldozatává. A férfi magát külföldi katonának kiadva kezdett ismerkedni a nővel az interneten. Rövid idő alatt elnyerte a bizalmát, majd három héten belül, több részletben közel három és fél millió forintot csalt ki tőle – írta meg az esetet a Heves vármegyei rendőrség közösségi oldalán. A romantikus csaló különböző, megható és drámai történetekkel indokolta a pénzkéréseit: sürgős ügyintézés, váratlan költségek, és egyéb kitalált helyzetek, amelyekkel érzelmi nyomás alá helyezte a sértettet.

A romantikus csaló több millióval távozott Fotó: Németh András Péter

Hogyan működnek a romantikus csalók?

Az ilyen típusú elkövetők gyakran közösségi oldalakon vagy társkereső alkalmazásokon keresnek áldozatokat. Gyorsan mély érzelmi kapcsolatot próbálnak kialakítani, sokszor már az első hetekben a „nagy szerelemről” beszélnek. Ezt követően jönnek a pénzkérések – mindig sürgető, drámai indokokkal.

Mire figyeljünk?

Ne utaljunk pénzt olyannak, akivel soha nem találkoztunk személyesen!

Ne osszunk meg bizalmas adatokat (személyi szám, bankszámla, lakcím).

Figyeljünk a gyanús jelekre: túl gyorsan jön a vallomás, sürgető pénzkérések, kitalált drámák.

Ha gyanús a kapcsolat, szakítsuk meg a kommunikációt, és jelentsük a profilt az adott platformon.

Az igazi szerelem soha nem kér pénzt – a csalók viszont mindig fognak.

Épp nemrég írtunk arról, mennyi ember ellen adtak ki körözést Hevesben csalás miatt. Jelenleg tizenhárom csalót keres a rendőrség Heves vármegyében. A körözéseket az Egri Rendőrkapitányság, az Egri Törvényszék, az Egri Járásbíróság adta ki. A körözött személyek között van hatvani, csengeri, váci és több budapesti valamint gyöngyösi is.