Valaki újévi fogadalmat tesz, más megrongálja haragosa kocsiját az év első napján

Az Egri Járási Ügyészség garázdaság vétsége és rongálás vétsége miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki úgy kezdte az évet, hogy január elsején ittasan megjelent haragosa házánál, majd ordítozni kezdett. A vádlott itt nem állt meg, a kiabálás után dühében letörte a sértett kocsijának mindkét visszapillantó tükrét – számolt be lapunknak a rongálásról dr. Gubala Ádám Miklós, az Egri Járási Ügyészség sajtószóvivője.

Forrás: Borsonline

Az erőszakos cselekmény alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A rongálással a sértettnek 73 ezer 500 forint kára keletkezett.

Az ügyészség vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt a tettét beismerő elkövetővel szemben.

Bűnhalmazatról akkor beszélünk, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg és azokat egy eljárásban bírálják el. Bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni. A halmazati büntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. Ha a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül legalább kettő határozott ideig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a büntetési tétel felső határa a legmagasabb büntetési tétel felével emelkedik, de nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek felső határának együttes tartamát.

