2 órája
Valaki újévi fogadalmat tesz, más megrongálja haragosa kocsiját az év első napján
Nem mindennapi módon kezdte az évet egy egri férfi: január elsején ittasan haragosa házához ment, ordítozott, majd dühében megrongálta az autóját. Most vádat emeltek ellene.
Az Egri Járási Ügyészség garázdaság vétsége és rongálás vétsége miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki úgy kezdte az évet, hogy január elsején ittasan megjelent haragosa házánál, majd ordítozni kezdett. A vádlott itt nem állt meg, a kiabálás után dühében letörte a sértett kocsijának mindkét visszapillantó tükrét – számolt be lapunknak a rongálásról dr. Gubala Ádám Miklós, az Egri Járási Ügyészség sajtószóvivője.
Az erőszakos cselekmény alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A rongálással a sértettnek 73 ezer 500 forint kára keletkezett.
Az ügyészség vádiratában közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt a tettét beismerő elkövetővel szemben.
Bűnhalmazatról akkor beszélünk, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg és azokat egy eljárásban bírálják el. Bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni. A halmazati büntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. Ha a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül legalább kettő határozott ideig tartó szabadságvesztéssel büntetendő, a büntetési tétel felső határa a legmagasabb büntetési tétel felével emelkedik, de nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek felső határának együttes tartamát.
Időzített bomba volt az Egernél lekapcsolt sofőr – ha szerencsénk van, maximum a börtönkórust vezetheti:
Időzített bomba volt az Egernél lekapcsolt sofőr – ha szerencsénk van, maximum a börtönkórust vezetheti
Lehet ennél mélyebbre süllyedni? Mozgáskorlátozott hajléktalant raboltak ki Hevesben:
Lehet ennél mélyebbre süllyedni? Mozgáskorlátozott hajléktalant raboltak ki Hevesben
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...
Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos településeEzek a legveszélyesebb települések Hevesben.