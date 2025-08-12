1 órája
Fura alakok zaklatják az egrieket - ezt kéri a polgárőrség
Fokozottan odafigyel a Felsővárosi Polgárőrség az egri várállomás környékére. A rendőrség és a polgárőrség kéri, hogy ha bűncselekményt vagy jogsértést látnak, tegyenek bejelentést, hívják a 112-es segélyhívót.
- Több bejelentés érkezett, miszerint a várállomás és környékén gyanús személyek zaklatják az ott élőket, illetve házakba csengetnek be. A Felsővárosi Polgárőrség fokozott ellenőrzést végez a környéken, hogy megelőzzük a kellemetlenségeket és növeljük a biztonságot - írta a polgárőrség közösségi oldalán. Az esetről mi is írtunk, az eredeti poszt alatt, amiben beszámolt egy helyi a látottakról, a polgárőrség azt kérte, hogy minden esetben tegyenek bejelentést, a rendőrség is ezt hangsúlyozta: ha jogsértést tapasztaltak hívják a 112-es segélyhívót.
Az esetről szóló poszt szerint részeg és kábszeres hajléktalanok zavarták az arra közlekedőket - írta egy helyi nő az Egerben láttam, hallottam csoportban szombat éjjel. Egy másik hozzászóló azt írta, aznap a kórház felé vezető, patak melletti kerékpárúton rollerezett, amikor három drogos, erőszakos kéregetővel találkozott, akik ellöktek egy nőt.
A segélyhívón tegyenek bejelentést
- Sajnos nem tudunk mindenhol, minden időben ott lenni, hiszen a polgárőrség tagjai önkéntesen, saját szabadidejükből látják el feladataikat. Ennek ellenére mindent megteszünk, hogy a lehető legtöbbet jelen legyünk a közterületeken! Kérjük, ha gyanús tevékenységet észlelnek, jelezzék a Rendőrségnek, a Felsővárosi Polgárőrségnek vagy a közterület-felügyeletnek! - hangsúlyozta a polgárőrség.
