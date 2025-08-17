Az eltűnt futó lejuthatott Cserépfaluba, nagy erőkkel keresik

Eltűnt Spitzmüller Zsolt, Zsoli, egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó. Keresése szombat óta zajlik és vasárnap is folytatódik, írtuk meg vasárnap reggel. Cserépfalu közelében, a Cserépi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma, az utolsó 3 kilométeren látták utoljára.

Spitzmüller Zsolt: valószínűleg a faluba még lejutott az eltűnt futó

Forrás: Facebook

A Cserépi Trapp azt közölte, a legutolsó információjuk az, hogy a faluba lejött, a kamera rögzítette.

– Mi egész este a terepet jártuk, extrém helyekre is elmentünk. Leellenőriztük a rajtszámokat, amiket leadtatok, nem volt benne a 9-es rajtszám. És nem is csippantott a rendszer szerint. De ha valaki mégis úgy érzi, hogy látta a célban, kérem szóljon Norbert Molnár szervezőnek vagy a +3630 621 96 26 számon hívja – kérik.

Azt is írták, hogy a helyszínen Zsoli nővérének a férje, Orosz Gábor fogja össze a civileket, telefonszáma: +36 30 355 9410.

– Kérik, vele egyeztessetek, mielőtt kimentek. Illetve, ha már folyamatban van a keresés, akkor fél óránként jelezzétek neki, merre jártatok, hogy össze tudják hangolni a keresést – teszik hozzá.

A Boon.hu Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudta, hogy a férfit minden erőfeszítés ellenére sem találták még meg, nagy erőkkel keresik tovább.

Időközben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is közzétette a felhívást, hiszen kollégájukról van szó. Kiemelik, kérnek mindenkit, aki látta őt a verseny környékén, vagy bármilyen információval rendelkezik hollétéről, hogy haladéktalanul jelezze a rendőrségnek a 112-es segélyhívó telefonszámon.