Megszólalt Spitzmüller Zsolt versenytársa a hétvégi tragédia után: "egy versenyző mindig maga dönti el, hogy milyen állapotban van"

Spitzmüller Zsolt keresését azonnal megkezdték szombaton, miután nem ért célba és a számát sem adta le. A Hope Egyesület csapata is a helyszínre sietett, mentőkutyáikkal együtt. Most a Boon.hu érdeklődésére megszólalt Bogár János, Zsolt versenytársa, aki egy futó legendának számít Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Spitzmüller Zsolt versenytársa, Bogár János, a hosszútávfutás borsodi legendája is megszólalt a tragédia kapcsán

Forrás: Boon.hu

Személyesen nem ismertem Zsoltot, de biztos, hogy korábban is indultunk ,,közösen" versenyen, miként ezúttal

– Ő most 10 kilométerre nevezett, én 35-re, tizedszer indultam ezen az eseményen, a szervezők egy változó nehézségű pályát jelöltek ki, de ahhoz képest, mint amikor legutóbb itt voltam, teljesen más volt. A pályát mindenki tudta, gps óra nélkül is teljesíthető, végig volt szalagozva - mondta az lapnak.

