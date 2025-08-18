1 órája
Megszólalt Spitzmüller Zsolt versenytársa a hétvégi tragédia után: "egy versenyző mindig maga dönti el, hogy milyen állapotban van"
Tragédiával végződött a hétvége, meghalt Spitzmüller Zsolt, aki Cserpéfaluban egy futóversenyen tévesztette el az irányt, majd nyoma veszett. Keresését még szombaton megkezdték, végül vasárnap találták rá.
Spitzmüller Zsolt keresését azonnal megkezdték szombaton, miután nem ért célba és a számát sem adta le. A Hope Egyesület csapata is a helyszínre sietett, mentőkutyáikkal együtt. Most a Boon.hu érdeklődésére megszólalt Bogár János, Zsolt versenytársa, aki egy futó legendának számít Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Személyesen nem ismertem Zsoltot, de biztos, hogy korábban is indultunk ,,közösen" versenyen, miként ezúttal
– Ő most 10 kilométerre nevezett, én 35-re, tizedszer indultam ezen az eseményen, a szervezők egy változó nehézségű pályát jelöltek ki, de ahhoz képest, mint amikor legutóbb itt voltam, teljesen más volt. A pályát mindenki tudta, gps óra nélkül is teljesíthető, végig volt szalagozva - mondta az lapnak.
