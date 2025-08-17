A Hope Egyesület kutyái órákig követték a nyomokat – szomorú hírt hozott a keresés

A nagy meleg és hatalmas páratartalom nem könnyítette meg sem a kutyák sem pedig a kísérők munkáját. A kutyák felváltva dolgoztak és sorra erősítették meg előző társuk iránymutatást. Egy jól behatárolható területet határoztak meg, ahol csatárláncos keresés folytatódott, területes kutyával kiegészülve.

Éjjel 1 óra körül érkezett a hír, hogy egy kamera rögzítette a keresett személyt. Innen újból kutyákat indítottak, akik a cél felé vették az irányt. Ismét kisebb területre sikerült behatárolni a keresési területet. Mivel későre járt és a kutyák elfáradtak, hajnal 3-kor felfüggesztették a keresést.

Másnap már újabb kamera felvételek erősítették meg, hogy jó irányba haladnak. Totó, az egyik kutyájuk, bejelzett egy irányt, amelyet felvezetője Ádám helyes iránynak értékelt és a kísérő csapatot a terület átnézésére kérte. Itt a keresett személyt megtalálták, ám segíteni már nem tudtak rajta.

Az egyesület őszinte részvétét fejezik ki a családtagoknak.