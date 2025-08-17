1 órája
A Hope Egyesület kutyái órákig követték a nyomokat – szomorú hírt hozott a keresés
Szombaton a Cserépi Trapp futóversenyen tűnt el az egyik résztvevő, akit rendőrök, önkéntesek és kutyás mentők is kerestek. A Hope Egyesület több kutyával és segítővel csatlakozott a mentőakcióhoz, ám minden erőfeszítés ellenére Spitzmüller Zsoltot másnap holtan találták meg.
Szombaton egy futó, Spitzmüller Zsolt letért a Cserépi Trapp futóverseny vonaláról és eltűnt. Mindenki őt kereste szombat délutántól egészen vasárnapig. A Hope Egyesület is beszállt a mentőakcióba kutyáikkal. Már tudjuk, hogy mindez későnek bizonyult. Zsoltot holtan találták a verseny másnapján.
Az egyesület csapata 7 fővel és 7 kutyával érkezett Cserépfaluba szombaton, a futóverseny helyszínére. Információ és szagminta gyűjtés után, az utolsó ismert helyszínről mantrailinges kutyát indítottak - derült ki Facebook-posztjukból.
A stratégiánk az volt, hogy mantrailinges munkával követjük az eltűnt személy nyomvonalát amíg a növényzet ezt lehetővé teszi, amennyiben ez nem lehetséges területes kutyával folytatjuk tovább.
- írták.
A nagy meleg és hatalmas páratartalom nem könnyítette meg sem a kutyák sem pedig a kísérők munkáját. A kutyák felváltva dolgoztak és sorra erősítették meg előző társuk iránymutatást. Egy jól behatárolható területet határoztak meg, ahol csatárláncos keresés folytatódott, területes kutyával kiegészülve.
Éjjel 1 óra körül érkezett a hír, hogy egy kamera rögzítette a keresett személyt. Innen újból kutyákat indítottak, akik a cél felé vették az irányt. Ismét kisebb területre sikerült behatárolni a keresési területet. Mivel későre járt és a kutyák elfáradtak, hajnal 3-kor felfüggesztették a keresést.
Másnap már újabb kamera felvételek erősítették meg, hogy jó irányba haladnak. Totó, az egyik kutyájuk, bejelzett egy irányt, amelyet felvezetője Ádám helyes iránynak értékelt és a kísérő csapatot a terület átnézésére kérte. Itt a keresett személyt megtalálták, ám segíteni már nem tudtak rajta.
Az egyesület őszinte részvétét fejezik ki a családtagoknak.
