Száguldozó motorosokra vadásztak a rendőrök a Mátrában. A statisztikák szerint a szabálytalankodók miatt rengeteg a baleset, a környéken több halálos ütközés is történt már. Hogy megelőzzék a tragédiákat, a rendőrség most szigorú ellenőrzést tartott. Több motorost megbüntettek.

Száguldó motorosokra vadásztak a rendőrök a 24-es főúton.

Forrás: Tények.hu

Az erdő mellett az oldalára borult Parádsasvárnál egy 50 év körüli motoros, amikor a barátaival - szemtanúk szerint - hatalmas sebességgel haladtak, amikor egy kanyar után a szalagkorlátnak csapódott. Olyan súlyosan megsérült a tavaly történt balesetben, hogy a rendőrök nem tudták megmenteni az életét.

A hasonló balesetek elkerülése érdekében tartott fokozott ellenőrzést a rendőrség, mivel a jó időben sokan választják motorral is kirándulási célpontnak a Mátrát. A kanyargós hegyi utakon még fokozottabb elővigyázatosságra, és arra van szükség, hogy minden szabályt betartva közlekedjenek, tanácsolják a szakemberek. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai és motorosok is nyilatkoztak a Tényeknek a 24-es főúton tartott ellenőrzésen.