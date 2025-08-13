1 órája
Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 3-as főúton
Látványos, de szerencsére sérülésmentes baleset történt Horton szerda délután. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött, majd a szántásban állt meg.
Szalagkorlátnak ütközött, majd az úttestről letérve a szántásban állt meg egy gépkocsi Horton, a 3-as főút Kossuth Lajos úti szakaszán, a 68-as kilométerszelvénynél. A vezető a hatvani hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet, amelyet az egység áramtalanított. A balesethez a horti önkéntes tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett dolgoznak – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
– Anyagi káros baleset történt Horton. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között a szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Úgy tudjuk, a balesetben senki nem sérült meg.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kigyulladt egy autó a 21-es főúton :
Lángoló autó és bozóttűz a 21-es főúton – két település tűzoltói is segítettek
