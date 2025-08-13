augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Baleset

1 órája

Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 3-as főúton

Címkék#szalagkorlát#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#baleset

Látványos, de szerencsére sérülésmentes baleset történt Horton szerda délután. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött, majd a szántásban állt meg.

Heol.hu

Szalagkorlátnak ütközött, majd az úttestről letérve a szántásban állt meg egy gépkocsi Horton, a 3-as főút Kossuth Lajos úti szakaszán, a 68-as kilométerszelvénynél. A vezető a hatvani hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet, amelyet az egység áramtalanított. A balesethez a horti önkéntes tűzoltók és a társhatóságok is kiérkeztek, félpályás útlezárás mellett dolgoznak – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Autóbaleset történt Horton, szalagkorlátnak ütközött egy autó.
Forrás: Purger Tamas
Forrás: Purger Tamas

– Anyagi káros baleset történt Horton. Egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között a szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton – árulta el lapunknak Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Úgy tudjuk, a balesetben senki nem sérült meg. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, kigyulladt egy autó a 21-es főúton :

 

