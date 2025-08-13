2 órája
Szalagkorlátnak ütözött egy autó Mátrafüred közelében
Mátrafüred közelében nagy szükség volt a tűzoltók segítségére.
Kedd éjszaka szalagkorlátnak ütközött egy személyautó a 24-es főúton, Mátrafüred közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben ketten utaztak. Az érintett útszakaszon kedd éjszaka félpályán forgalmi akadály volt.
Portálunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a két utas állapotával kapcsolatban. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.
Frissítés:
Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta lapunknak, hogy a baleset helyszínéről kórházba szállítani senkit nem kellett.
Kedd éjszaka a vasúton is baleset történt, egy embert gázolt a vonat Kál és Erdőtelek között.
Gyerekekkel az autóban keveredett bajba egy család Egernél, ami ezután jött, arra nem voltak felkészülve!
Több helyen is lekapcsolják az áramot Hevesben - mutatjuk, hol