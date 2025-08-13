augusztus 13., szerda

Helyi kék hírek

2 órája

Szalagkorlátnak ütözött egy autó Mátrafüred közelében

Címkék#szalagkorlát#baleset#tűzoltó

Mátrafüred közelében nagy szükség volt a tűzoltók segítségére.

Heol.hu

Kedd éjszaka szalagkorlátnak ütközött egy személyautó a 24-es főúton, Mátrafüred közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben ketten utaztak. Az érintett útszakaszon kedd éjszaka félpályán forgalmi akadály volt.

Portálunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a két utas állapotával kapcsolatban. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.

Frissítés: 

Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta lapunknak, hogy a baleset helyszínéről kórházba szállítani senkit nem kellett.

Kedd éjszaka a vasúton is baleset történt, egy embert gázolt a vonat Kál és Erdőtelek között.

 

 

