Szalagkorlátnak ütözött egy autó Mátrafüred közelében
Mátrafüred közelében nagy szükség volt a tűzoltók segítségére.
Kedd éjszaka szalagkorlátnak ütközött egy személyautó a 24-es főúton, Mátrafüred közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben ketten utaztak. Az érintett útszakaszon kedd éjszaka félpályán forgalmi akadály volt.
Portálunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot a két utas állapotával kapcsolatban. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.
Kedd éjszaka a vasúton is baleset történt, egy embert gázolt a vonat Kál és Erdőtelek között.
