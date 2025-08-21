Ellenőrzés
2 órája
Itt az idő, megindultak a hevesi zsaruk, az egész vármegyét érinti a bevetés
Az ellenőrzés Heves vármegye közigazgatási területére terjed ki. A fokozott jelenlét egészen szeptember végéig tart majd.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el – írja a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Augusztus 21-én 8 órától szeptember 30-án 24 óráig Heves vármegye közigazgatási területén. Az ellenőrzés célja jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mindez kiterjed
- az iskolakezdést megelőző és az iskolakezdést segítő, a rendőrkapitányságok székhelyén elsősorban a belvárosban, autóbuszpályaudvar és vasútállomás területén, bevásárlóközpontok környékén a közterületi rendőri jelenlét fokozására,
- az M3-as autópálya Heves vármegyei szakaszán található pihenőhelyeken a trükkös lopások megelőzésére,
- a zéró tolerancia elvén alapuló kábítószer-szabályozás megvalósítására és a kábítószerkereskedelemmel szembeni fellépés erősítését célzó intézkedések megtételére, továbbá a fokozott közterületi rendőri jelenlét mellett a körözéssel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtására.
Ezt ne hagyja ki!Leletek
Tegnap, 6:50
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb
Ezt ne hagyja ki!Bűncselekmény
9 órája
Elcsábult a büntetlen előéletű egri nő! Vállalhatatlan, amit a barátjával tett 4 ezer forintért
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre