2 órája

Itt az idő, megindultak a hevesi zsaruk, az egész vármegyét érinti a bevetés

Címkék#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendőr#ellenőrzés

Az ellenőrzés Heves vármegye közigazgatási területére terjed ki. A fokozott jelenlét egészen szeptember végéig tart majd.

Heol.hu

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el – írja a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Augusztus 21-én 8 órától szeptember 30-án 24 óráig Heves vármegye közigazgatási területén. Az ellenőrzés célja jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.

Fokozott lesz a rendőri jelenlét Fotó: police.hu
Fokozott lesz a rendőri jelenlét Fotó: police.hu

Mindez kiterjed

  • az iskolakezdést megelőző és az iskolakezdést segítő, a rendőrkapitányságok székhelyén elsősorban a belvárosban, autóbuszpályaudvar és vasútállomás területén, bevásárlóközpontok környékén a közterületi rendőri jelenlét fokozására,
  • az M3-as autópálya Heves vármegyei szakaszán található pihenőhelyeken a trükkös lopások megelőzésére,
  • a zéró tolerancia elvén alapuló kábítószer-szabályozás megvalósítására és a kábítószerkereskedelemmel szembeni fellépés erősítését célzó intézkedések megtételére, továbbá a fokozott közterületi rendőri jelenlét mellett a körözéssel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtására.

 

 

