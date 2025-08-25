Szívszorító üzenet a mentősöktől, a Hevesben meghalt bajtársukat gyászolják

Vasárnap az egész országot megrázta a hír, hogy egy 44 éves férfi vesztette életét az M3-as autópályán. Később kiderült, hogy csopaki mentőtiszt volt a baleset áldozata. Most az Országos Mentószolgálat megható üzenettel búcsúzik a férfitól.

Kollár Márk, az M3-ason történt halálos baleset áldozata

Forrás: Magyar Mentőszolgálat

Az Országos Mentőszolgálat Kollár Márktól búcsúzik:

Tragikus autóbaleset következtében elhunyt Kollár Márk, az Országos Mentőszolgálat mentőápolója, aki több mint húsz éven át volt a szervezet elkötelezett tagja. Munkája során nemcsak szakmai felkészültségével, hanem közvetlenségével, emberségével is kiemelkedett.