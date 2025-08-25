1 órája
Szívszorító üzenet a mentősöktől, a Hevesben meghalt bajtársukat gyászolják
Vasárnap szörnyű tragédia történt az M3-ason. Kollár Márk csopaki mentőtiszt, még csak 44 éves volt. Bajtársai búcsúznak a férfitól.
Vasárnap az egész országot megrázta a hír, hogy egy 44 éves férfi vesztette életét az M3-as autópályán. Később kiderült, hogy csopaki mentőtiszt volt a baleset áldozata. Most az Országos Mentószolgálat megható üzenettel búcsúzik a férfitól.
Az Országos Mentőszolgálat Kollár Márktól búcsúzik:
Tragikus autóbaleset következtében elhunyt Kollár Márk, az Országos Mentőszolgálat mentőápolója, aki több mint húsz éven át volt a szervezet elkötelezett tagja. Munkája során nemcsak szakmai felkészültségével, hanem közvetlenségével, emberségével is kiemelkedett.
Márkot munkatársai életvidám, derűs emberként ismerték, akire mindig lehetett számítani. Ahogy az Országos Mentőszolgálat is megfogalmazta búcsújában:
Szakmailag felkészült, precíz és megbízható volt – olyan Bajtárs, akire mindig lehetett számítani.
Személyisége nemcsak a munkahelyén, hanem a mindennapokban is sugárzott. Decemberben például gyakran szólt tőle a „Jingle Bells” a mentőautóból, így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt mosolyt csalva az arcára.
A mentés mellett szenvedélyesen olvasott, futott, túrázott és motorozott. Aktív részese volt a mentős közösségnek, igazi csapatemberként szervezte, ösztönözte Bajtársait – szeptemberre épp egy újabb futóversenyre készült.
Most közössége csendben emlékezik, ahogy a búcsú soraiban is áll:
De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal.
Kollár Márk emlékét méltósággal és szeretettel őrzi a mentős közösség.