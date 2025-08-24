2 órája
Teherautó ütközött vonattal a vámosgyörki vonalon
Hatalmas a fennforgás a vonatközlekedésben, ugyanis egy teherautó és egy vonat balesetezett vasárnap délután a vámosgyörki vonaélon.
A Szolnokról 14:36-kor Vámosgyökre elindult 35713-as számú személyvonat Jászkisér és Jászapáti között összeütközött egy tehergépkocsival. A baleset során szerencsére senki sem sérült meg. A helyszíni vizsgálat ideje alatt a két állomás között szünetel a vasúti forgalom – közölte a MÁV.
A baleseti helyszínelés miatt a Vámosgyörk–Szolnok vonalon hosszabb menetidőre kell számítani, Jászkisér és Vámosgyörk között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
