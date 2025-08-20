1 órája
Súlyos baleset miatt késnek a vonatok a hatvani vonalon
Embert gázolt egy tehervonat Hatvan és Hort között szerda hajnalban.
Szerda hajnalban Hatvan és Vámosgyörk között baleseti helyszínelés miatt lelassult a közlekedés. Hatvan és Hort-Csány között egy tehervonat elütött egy embert - írja a MÁV.
A reggeli órákig a vonatok egy szakaszon csak az egyik vágányt használhatják, emiatt a miskolci fővonalon a hajnali és reggeli vonatok 10-20 perces késéssel közlekednek.
Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta , hogy a budapesti tehervonat már nyílt pályán volt, egy férfit ütött el. Az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Hozzátette, hogy a két sínpárból az egyiken halad a forgalom.
Lapunk úgy tudja, a férfi nem élte túl a balesetet.
Az Országos Mentőszolgálattal felvettük a kapcsolatot, amint visszajeleznek frissítjük cikkünket.
