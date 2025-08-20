Súlyos baleset miatt késnek a vonatok a hatvani vonalon

Szerda hajnalban Hatvan és Vámosgyörk között baleseti helyszínelés miatt lelassult a közlekedés. Hatvan és Hort-Csány között egy tehervonat elütött egy embert - írja a MÁV.

Baleset miatt késnek a vonatok a hatvani vonalon

Forrás: Wikipédia

A reggeli órákig a vonatok egy szakaszon csak az egyik vágányt használhatják, emiatt a miskolci fővonalon a hajnali és reggeli vonatok 10-20 perces késéssel közlekednek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta , hogy a budapesti tehervonat már nyílt pályán volt, egy férfit ütött el. Az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Hozzátette, hogy a két sínpárból az egyiken halad a forgalom.

Lapunk úgy tudja, a férfi nem élte túl a balesetet.

Az Országos Mentőszolgálattal felvettük a kapcsolatot, amint visszajeleznek frissítjük cikkünket.