augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gázolás

1 órája

Súlyos baleset miatt késnek a vonatok a hatvani vonalon

Címkék#MÁV#tehervonat#baleset

Embert gázolt egy tehervonat Hatvan és Hort között szerda hajnalban.

Heol.hu

Szerda hajnalban Hatvan és Vámosgyörk között baleseti helyszínelés miatt lelassult a közlekedés. Hatvan és Hort-Csány között egy tehervonat elütött egy embert - írja a MÁV

Baleset miatt késnek a vonatok a hatvani vonalon
Forrás: Wikipédia

A reggeli órákig a vonatok egy szakaszon csak az egyik vágányt használhatják, emiatt a miskolci fővonalon a hajnali és reggeli vonatok 10-20 perces késéssel közlekednek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta , hogy a budapesti tehervonat már nyílt pályán volt, egy férfit ütött el. Az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Hozzátette, hogy a két sínpárból az egyiken halad a forgalom.

Lapunk úgy tudja, a férfi nem élte túl a balesetet.

Az Országos Mentőszolgálattal felvettük a kapcsolatot, amint visszajeleznek frissítjük cikkünket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu