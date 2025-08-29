Helyi kék hírek
1 órája
Teljes terjedelmében lángolt egy furgon Hevesen
A 31-es főút mellett keletkezett tűz.
Péntek este kigyulladt egy furgon Hevesen, a Pusztacsászi úton, azaz a 31-es főúton, a Major utca közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A jármű teljes terjedelmében égett, a helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Fedélzeti kamerák
2025.08.27. 19:50
Hiába vette fel a fedélzeti kamerád, hogy beléd mentek, ha óvatlan vagy, be is perelhetnek
Ezt ne hagyja ki!Fürdőzés
8 órája
Luxusárak és filléres belépők – kiderítettük, mely fürdőkben kapják a legnagyobb kedvezményeket a nyugdíjasok
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
15 órája
Megkavarják a Heves vármegyei buszmenetrendet, készülj, ha ezeken a járatokon utazol
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre