Teljes terjedelmében lángolt egy furgon Hevesen

Péntek este kigyulladt egy furgon Hevesen, a Pusztacsászi úton, azaz a 31-es főúton, a Major utca közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A jármű teljes terjedelmében égett, a helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.

