1 órája

Teljes terjedelmében lángolt egy furgon Hevesen

Címkék#tűzoltók#kigyulladt autó#baleset

A 31-es főút mellett keletkezett tűz.

Péntek este kigyulladt egy furgon Hevesen, a Pusztacsászi úton, azaz a 31-es főúton, a Major utca közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 A jármű teljes terjedelmében égett, a helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

 

