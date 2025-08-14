Razziáztak a Tisza-tónál: körözött bűnöző, engedély nélküli horgászok és ittas hajós is horogra akadt

Az elmúlt héten a Tisza-tavi halőrök és a Tiszai Vízirendészet közös, fokozott ellenőrzést tartott a Tisza-tó partján és vízén egyaránt. A rajtaütésszerű akció már csütörtökön hozott meglepő eredményt, a Dinnyésháti-kubikoknál ellenőrzött négyfős társaság egyik tagja engedély nélkül horgászott, míg a másikukról kiderült, hogy körözés alatt áll. A rendőrök azonnal előállították a férfit a Tiszai Vízirendészet kapitányságára – közölte a Tisza-tavi Kirendeltség közösségi oldalán.

A Tisza-tó környékén még körözött bűnözőt is fogtak Fotó: Tisza-tavi kirendeltség

Pénteken folytatódtak az ellenőrzések, ekkor több szabályszegőt is figyelmeztetésben részesítettek, illetve helyszíni bírságot szabtak ki. Szombaton igazi nyári forgatag volt a vízen, mintegy 200 esetben ellenőrizték a horgászokat és a vízi járműveket. A szankciók között ismét akadt figyelmeztetés és pénzbírság, és minden esetben megvizsgálták, hogy a járművezetők fogyasztottak-e alkoholt. Egy sofőr 0,74 mg/l légalkoholszinttel bukott le – az ő ügyében már a bíróság dönt.

Vasárnap sem maradt el az izgalom, a Tiszafüredi-Holt-Tisza partján egy nagyobb társaságot ellenőriztek, ahol két horgász engedély nélkül próbált szerencsét. A Tisza-tó halgazdálkodásáért felelős Magyar Országos Horgász Szövetség halvédelmi bírság kiszabását kezdeményezte velük szemben, így hatósági eljárás indult.

A rendőrség is járja a Tisza-tó környékét, épp a napokban írtunk arról, hogy Tisza-tó térségében a rendőrség fokozottan ügyel a közbiztonságra. Közlekedésrendészeti és közbiztonsági-bűnügyi kontroll zajlott augusztus 8–9-én a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök, a társszervek és a polgárőrség bevonásával. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 924 főt igazoltattak, közülük 10 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük ötöt vízen. Helyszíni bírságot 50, közigazgatási bírságot 27 esetben szabtak ki, valamint nyolc szabálysértési és hat büntetőfeljelentés született, illetve 29 esetben figyelmeztettek.