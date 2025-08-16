Orvhalász, ittas hajóvezetők és veszélyes hullámok – kemény ellenőrzés a Tisza-tavon! + fotók, videó

Augusztus 8-án és 9-én a rendőrség, a halőrök, a Tisza-tó Mentőcsoport és a természetvédelmi őrök közreműködésével kétnapos, összehangolt vízi ellenőrzést tartottak a Tisza-tó teljes területén. Az akció célja a vízi közlekedés szabályainak betartatása, a balesetek megelőzése, valamint a szabálytalanságok visszaszorítása volt - írja a Zsaru Magazin.

A Tisza-tó teljes területén szondáztatták a rendőrök a csónakok vezetőit

Forrás: Fülöp Máte / Zsaru Magazin Facebook

A két nap során összesen 150 embert igazoltattak, és 40 alkalommal intézkedtek a hatóságok. Egy orvhalászt is elfogtak, aki kíméleti területen horgászott, ami bűncselekménynek számít. Több esetben ittas vezetés, indokolatlan hullámkeltés és sebességtúllépés miatt is felléptek.

Havonta két alkalommal tartunk ilyen összehangolt ellenőrzéseket, együttműködve a halőrökkel, a mentőcsoporttal és a természetvédelmi őrökkel

– mondta Csúr Péter alezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Kiskörei Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka.

Az alkoholfogyasztás tekintetében zéró toleranciát alkalmazunk, mindenkit megszondáztatunk. Ezúttal három ittas vezetőt szűrtünk ki: egy eset bűncselekmény, kettő szabálysértés volt.

A hatóság tapasztalatai szerint gyakori problémát jelent az indokolatlan hullámkeltés, amely könnyen veszélyhelyzetet okozhat.

Egy nagyobb hullám miatt valaki a vízbe eshet, a hajóba csapódó víztől megijedhet, a csónak felborulhat vagy elsüllyedhet. Ez a magatartás vízi közlekedés veszélyeztetésének minősülhet

– figyelmeztetett az őrsparancsnok.

A halőrök és a rendőrök akciókban

Forrás: Fülöp Máte / Zsaru Magazin Facebook

A Tisza-tó ismét összehangolt razzia helyszíne volt

A Zsaru Magazin szerint, gyakran előfordul az is, hogy a hajóvezetők nem tartják maguknál a szükséges hajózási okmányokat, és arra hivatkoznak, hogy azok a DÁP rendszerében megtalálhatók. A hatóság azonban hangsúlyozza, hogy az iratokat a helyszínen kell felmutatni, mert a rendszerben nem tárolják azokat.