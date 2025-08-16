30 perce
Orvhalász, ittas hajóvezetők és veszélyes hullámok – kemény ellenőrzés a Tisza-tavon! + fotók, videó
Kemény ellenőrzést tartottak a vízirendőrök és partnereik a szabálytalanságok visszaszorítása érdekében. A Tisza-tó teljes területén több tucat hajóst szűrtek ki az ittas vezetők és orvhalászok közül.
A rendőrség csónakja a Tisza-tavon akció közben
Forrás: Fülöp Máte / Zsaru Magazin Facebook
Augusztus 8-án és 9-én a rendőrség, a halőrök, a Tisza-tó Mentőcsoport és a természetvédelmi őrök közreműködésével kétnapos, összehangolt vízi ellenőrzést tartottak a Tisza-tó teljes területén. Az akció célja a vízi közlekedés szabályainak betartatása, a balesetek megelőzése, valamint a szabálytalanságok visszaszorítása volt - írja a Zsaru Magazin.
A két nap során összesen 150 embert igazoltattak, és 40 alkalommal intézkedtek a hatóságok. Egy orvhalászt is elfogtak, aki kíméleti területen horgászott, ami bűncselekménynek számít. Több esetben ittas vezetés, indokolatlan hullámkeltés és sebességtúllépés miatt is felléptek.
Havonta két alkalommal tartunk ilyen összehangolt ellenőrzéseket, együttműködve a halőrökkel, a mentőcsoporttal és a természetvédelmi őrökkel
– mondta Csúr Péter alezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Kiskörei Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnoka.
Az alkoholfogyasztás tekintetében zéró toleranciát alkalmazunk, mindenkit megszondáztatunk. Ezúttal három ittas vezetőt szűrtünk ki: egy eset bűncselekmény, kettő szabálysértés volt.
A hatóság tapasztalatai szerint gyakori problémát jelent az indokolatlan hullámkeltés, amely könnyen veszélyhelyzetet okozhat.
Egy nagyobb hullám miatt valaki a vízbe eshet, a hajóba csapódó víztől megijedhet, a csónak felborulhat vagy elsüllyedhet. Ez a magatartás vízi közlekedés veszélyeztetésének minősülhet
– figyelmeztetett az őrsparancsnok.
A Tisza-tó ismét összehangolt razzia helyszíne volt
A Zsaru Magazin szerint, gyakran előfordul az is, hogy a hajóvezetők nem tartják maguknál a szükséges hajózási okmányokat, és arra hivatkoznak, hogy azok a DÁP rendszerében megtalálhatók. A hatóság azonban hangsúlyozza, hogy az iratokat a helyszínen kell felmutatni, mert a rendszerben nem tárolják azokat.
Az ellenőrzés alatt három esetben hullámkeltés miatt helyszíni bírságot szabtak ki. Többen megsértették a vízisíelésre és a felfújható eszközök vontatására vonatkozó tilalmat is. Egy embert előállítottak, mert nem fizette be a kiszabott bírságot.
Összességében eredményes volt az akció. Pénteken, a jó idő ellenére kevesebben voltak a vízen, szombaton viszont nagyobb forgalmat tapasztaltunk. Sikerült kiszűrnünk ittas vezetőket, és különös figyelmet fordítottunk a hullámkeltés szankcionálására
– összegezte az alezredes a Zsaru Magazinnak.
Razziáztak a Tisza-tónál: körözött bűnöző, engedély nélküli horgászok és ittas hajós is horogra akadt
További fotókat a Zsaru Magazin bejegyzésében láthatnak:
Az razziáról videófelvétel is készült:
