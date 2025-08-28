2 órája
Most derült ki, mi történt az egri parkolókban álló kocsikkal! Ha ezt megúsztad, óriási szerencséd volt!
Egy férfi több alkalommal tört fel autókat Egerben. A tolvaj különösen a műszaki cikkeket és a készpénzt kereste, de az akkumulátorokra is szemet vetett.
A rendelkezésre álló információk szerint egy 30 éves férfi augusztusban több autót is feltört Egerben, és különféle műszaki cikkeket, valamint készpénzt vitt magával. A tolvaj a járművek akkumulátorát is megpróbálta ellopni – néhány esetben ez sikerült is - olvasható a Police.hu oldalán.
A rendőrök összehangolt intézkedéseinek köszönhetően a mezőszemerei lakost augusztus 25-én fogták el Egerben, majd előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - írja a Police.hu oldala.
Bűnmegelőzési figyelemfelhívás:
- Soha ne hagyjuk nyitva az autót, még rövid időre sem!
- Ne hagyjuk az értékeinket (telefon, laptop, táska, pénztárca) látható helyen a járműben!
- Ha ki kell szállnunk, az ajtókat mindig zárjuk be, az ablakokat húzzuk fel!
- Parkolásnál részesítsük előnyben a forgalmas, kivilágított helyeket!
Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy a tolvajok könnyű zsákmányhoz jussanak. Vigyázzunk értékeinkre, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává!
