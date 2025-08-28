Most derült ki, mi történt az egri parkolókban álló kocsikkal! Ha ezt megúsztad, óriási szerencséd volt!

A rendelkezésre álló információk szerint egy 30 éves férfi augusztusban több autót is feltört Egerben, és különféle műszaki cikkeket, valamint készpénzt vitt magával. A tolvaj a járművek akkumulátorát is megpróbálta ellopni – néhány esetben ez sikerült is - olvasható a Police.hu oldalán.

A tolvaj több autót is feltört Egerben, ahonnan pénzt és műszaki cikkeket vitt el

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A rendőrök összehangolt intézkedéseinek köszönhetően a mezőszemerei lakost augusztus 25-én fogták el Egerben, majd előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - írja a Police.hu oldala.

Bűnmegelőzési figyelemfelhívás:

Soha ne hagyjuk nyitva az autót, még rövid időre sem!

Ne hagyjuk az értékeinket (telefon, laptop, táska, pénztárca) látható helyen a járműben!

Ha ki kell szállnunk, az ajtókat mindig zárjuk be, az ablakokat húzzuk fel!

Parkolásnál részesítsük előnyben a forgalmas, kivilágított helyeket!

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy a tolvajok könnyű zsákmányhoz jussanak. Vigyázzunk értékeinkre, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává!