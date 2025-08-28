augusztus 28., csütörtök

Most derült ki, mi történt az egri parkolókban álló kocsikkal! Ha ezt megúsztad, óriási szerencséd volt!

Egy férfi több alkalommal tört fel autókat Egerben. A tolvaj különösen a műszaki cikkeket és a készpénzt kereste, de az akkumulátorokra is szemet vetett.

A rendelkezésre álló információk szerint egy 30 éves férfi augusztusban több autót is feltört Egerben, és különféle műszaki cikkeket, valamint készpénzt vitt magával. A tolvaj a járművek akkumulátorát is megpróbálta ellopni – néhány esetben ez sikerült is - olvasható a Police.hu oldalán. 

A tolvaj több autót is feltört Egerben, ahonnan pénzt és műszaki cikkeket vitt el
A rendőrök összehangolt intézkedéseinek köszönhetően a mezőszemerei lakost augusztus 25-én fogták el Egerben, majd előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók lopás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - írja a Police.hu oldala. 

Bűnmegelőzési figyelemfelhívás:

  • Soha ne hagyjuk nyitva az autót, még rövid időre sem!
  • Ne hagyjuk az értékeinket (telefon, laptop, táska, pénztárca) látható helyen a járműben!
  • Ha ki kell szállnunk, az ajtókat mindig zárjuk be, az ablakokat húzzuk fel!
  • Parkolásnál részesítsük előnyben a forgalmas, kivilágított helyeket!

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy a tolvajok könnyű zsákmányhoz jussanak. Vigyázzunk értékeinkre, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává!

Legutóbb arról írtunk, hogy valaki betörte egy tarnabodi dohánybolt ablakát, és különféle termékeket vitt el közel 40 ezer forint értékben.

 

