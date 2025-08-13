Drogos tolvaj üldözésébe kapcsolódott be a Felsővárosi Polgárőrség

- Köszönöm a Felsővárosi Polgárőrség gyorsaságát, akik a párom segítségére siettek szombat este - írta egy olvasónk beszámolva a tolvaj elkapásáról. Ahhoz a cikkünkhöz fűzte hozzá, amelyben beszámolunk róla, hogy a Felsővárosi Polgárőrség fokozottan figyel a belvárosra és a Várállomás környékére.

A polgárőrség bűnmegelőző tevékenységet végez, de most egy tolvaj után eredtek Illusztráció. Forrás: Felsővárosi Polgárőrség Facebook

A Dr. Sándor Imre utca 1-3 szám. Drogos fiatalember, a szaküzletünk kínálatából, hatalmas erővel lerángatott egy hátitáskát. A kommentelő leírta azt is, hogy a párja utánafutott, majd öt felsővárosi polgárőr szintén elkezdte kergetni a tolvajt.

Futott mindenki, de legjobban a gazfickó. Mivel a szer hatása miatt nem volt ereje teljében, hát.... feladata! Tisztelettel vennénk, ha visszakaphatnánk nyugodt drogmentes, tolvajmentes, ékszerdobozként emlegetett gyönyörű kis városunkat, mindenki legnagyobb örömére.

- írta olvasónk.