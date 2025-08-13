1 órája
Drogos tolvaj üldözésébe kapcsolódott be a Felsővárosi Polgárőrség
Habár a bűnmegelőzés a cél, néha épp a szemük előtt zajlanak az események. Szombat este egy tolvajt vett üldözőbe a Felsővárosi Polgárőrség.
- Köszönöm a Felsővárosi Polgárőrség gyorsaságát, akik a párom segítségére siettek szombat este - írta egy olvasónk beszámolva a tolvaj elkapásáról. Ahhoz a cikkünkhöz fűzte hozzá, amelyben beszámolunk róla, hogy a Felsővárosi Polgárőrség fokozottan figyel a belvárosra és a Várállomás környékére.
A Dr. Sándor Imre utca 1-3 szám. Drogos fiatalember, a szaküzletünk kínálatából, hatalmas erővel lerángatott egy hátitáskát. A kommentelő leírta azt is, hogy a párja utánafutott, majd öt felsővárosi polgárőr szintén elkezdte kergetni a tolvajt.
Futott mindenki, de legjobban a gazfickó. Mivel a szer hatása miatt nem volt ereje teljében, hát.... feladata! Tisztelettel vennénk, ha visszakaphatnánk nyugodt drogmentes, tolvajmentes, ékszerdobozként emlegetett gyönyörű kis városunkat, mindenki legnagyobb örömére.
- írta olvasónk.
Résen voltak a polgárőrök Egerben: két régóta keresett embert is megfogtak + fotók
Nem csak tolvajt, emberrablót is fogtak már
A polgárőrség tagjai szabadidejükben vigyázzák Eger közbiztonságát. Számos olyan napról beszámoltunk már, amikor bűnözők elfogásában segítették a hatóságot. Júniusban percek alatt két körözött személyt sikerült feltartóztatniuk a felsővárosi polgárőröknek hétfő este az egri nagy buszmegállónál. Egyiküket eltűntként, másikukat bírósági körözés alapján keresték.
Júliusban egy emberrablás miatt körözött férfit tartóztattak fel az egri Felsővárosi Polgárőrség tagjai. Mint írják, rendszeresen figyelik a Police.hu körözési listáját, ennek köszönhetően egyik polgárőrük szerdán felismerte, hogy vele szemben egy olyan férfi sétál, akit emberrablás miatt köröznek. Értesítette társát, szolgálatba jelentkeztek, majd riasztották a rendőrséget, így az emberrabló szabad lábon töltött percei meg voltak számlálva.
Már 4 keréken is üldözi a bűnt Eger fiatal polgárőr egyesülete + fotók
Városi Civil Alap pályázaton pozitív elbírálást kapott nemrégiben, így új autóval bővült a Felsővárosi Polgárőrség. Az egyesület tagjai tavaly októberben kezdtek önkéntes járőrszolgálatot ellátni Eger utcáin, azóta már több ezer órát töltöttek a közbiztonság szolgálatában.
Nem fogod elhinni, mit engednek meg az új KRESZ-ben a motorosoknak
Eddig is illegálisan használták a helyiek, mégis vita robbant ki, miután lezártákLezárták az átjárót, de kinek lehet igaza?
Drámai küzdelem egy fiatal életéért az egri kórházbanKét hétig volt az intenzíven a fiatal férfi, dialízis, lélegeztetőgép lett a vége.