augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűncselekmény

1 órája

Elcsábult a büntetlen előéletű egri nő! Vállalhatatlan, amit a barátjával tett 4 ezer forintért

Címkék#lopás#tolvaj#bűncselekmény

Lopott kulccsal ment be ismerőséhez. A tolvaj néhány ezer forinttal távozott.

Heol.hu

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt az ellen a nő ellen, aki lopott kulccsal osont be ismerőséhez, majd pár ezer forinttal megrövidítette. A vád szerint a tolvaj bizalmas, jó baráti viszonyt alakított ki az egri sértettel, akivel egy lépcsőházban laktak. A vádlott a sértett lakásába tett egyik látogatása alkalmával a bejárati ajtó mögötti falon lévő pótkulcsok közül egyet magához vett– számolt be az esetről dr. Gubala Ádám Miklós, az Egri Járási Ügyészség sajtószóvivő ügyésze. 

A tolvaj a pótkulcsok közül egyet magához vett
A tolvaj a pótkulcsok közül egyet magához vett
Forrás:  Magyarország Ügyészsége

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

2024 márciusában a nő tudta, hogy ismerőse nincs otthon, így a korábban megszerzett kulccsal a bejárati ajtót kinyitva bejutott a lakásba, majd rövid kutatást követően négyezer forinttal a zsebében távozott az ingatlanból. A járási ügyészség szabálysértési értékre, lopott kulcs használatával elkövetett lopás vétségével vádolj a tolvajt.
A vádhatóság vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a büntetlen előéletű vádlottal szemben. Az ügyben várhatóan az Egri Járásbíróság hoz döntést - fogalmazott a sajtószóvivő ügyész.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu