Elcsábult a büntetlen előéletű egri nő! Vállalhatatlan, amit a barátjával tett 4 ezer forintért
Lopott kulccsal ment be ismerőséhez. A tolvaj néhány ezer forinttal távozott.
Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt az ellen a nő ellen, aki lopott kulccsal osont be ismerőséhez, majd pár ezer forinttal megrövidítette. A vád szerint a tolvaj bizalmas, jó baráti viszonyt alakított ki az egri sértettel, akivel egy lépcsőházban laktak. A vádlott a sértett lakásába tett egyik látogatása alkalmával a bejárati ajtó mögötti falon lévő pótkulcsok közül egyet magához vett– számolt be az esetről dr. Gubala Ádám Miklós, az Egri Járási Ügyészség sajtószóvivő ügyésze.
2024 márciusában a nő tudta, hogy ismerőse nincs otthon, így a korábban megszerzett kulccsal a bejárati ajtót kinyitva bejutott a lakásba, majd rövid kutatást követően négyezer forinttal a zsebében távozott az ingatlanból. A járási ügyészség szabálysértési értékre, lopott kulcs használatával elkövetett lopás vétségével vádolj a tolvajt.
A vádhatóság vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a büntetlen előéletű vádlottal szemben. Az ügyben várhatóan az Egri Járásbíróság hoz döntést - fogalmazott a sajtószóvivő ügyész.
