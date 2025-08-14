Lopott italokkal ugrottak ki az ablakon a betörők

Egy járókelő szemfülességének köszönhetően augusztus 14-én, nem sokkal 5 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Egerben, egy italdiszkontból ugrott ki két férfi kezükben italokkal, majd menekülőre fogták - írja a Police.hu.

Ablakon át távoztak a lopott italokkal az egri tolvajok

Forrás: Police.hu

Mint írják, a rendőrkapitányság egyenruhásai több egységgel vonultak ki, és néhány percen belül megtalálták a két tolvajt. Igazoltatásukat követően átvizsgálták a ruházatukat, a csomagjaikat, és előkerültek a lopott italok, valamint az eltett pénz.

A rendőrök előállították a 24 és 36 éves férfit, majd lopás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. A nyomozók kezdeményezték letartóztatásukat.