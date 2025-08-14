augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tolvajok

2 órája

Lopott italokkal ugrottak ki az ablakon a betörők

Címkék#rendőrség#italdiszkont#tolvaj

Őrizetbe vették a két egri betörőt. Gyakorlatilag tetten érték őket.

Heol.hu

Egy járókelő szemfülességének köszönhetően augusztus 14-én, nem sokkal 5 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint Egerben, egy italdiszkontból ugrott ki két férfi kezükben italokkal, majd menekülőre fogták - írja a Police.hu.

Ablakon át távoztak a lopott italokkal az egri tolvajok
Forrás: Police.hu

Mint írják, a rendőrkapitányság egyenruhásai több egységgel vonultak ki, és néhány percen belül megtalálták a két tolvajt. Igazoltatásukat követően átvizsgálták a ruházatukat, a csomagjaikat, és előkerültek a lopott italok, valamint az eltett pénz.

A rendőrök előállították a 24 és 36 éves férfit, majd lopás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket. A nyomozók kezdeményezték letartóztatásukat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu