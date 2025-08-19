Kisebb vagyont hagytak ott egy hevesi boltban, de nagyon nem az találta meg, akinek kellett volna

Az egri nyomozók befejezték a vizsgálatot a kerecsendi tolvaj ellen. Az Egri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás miatt folytatott eljárást egy 50 éves kerecsendi lakos ellen – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A férfi április 11-én délben egy kerecsendi boltban vásárolt, majd a kasszánál talált egy pénztárcát, amit magához vett és távozott. A zsákmánya néhány személyes irat és több mint 100 ezer forint volt. A rendőrök néhány órán belül azonosították a tolvajt, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett, továbbá az elvitt összeget is megtalálták nála.

A nyomozó hatóság az eljárást befejezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.

