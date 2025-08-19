1 órája
Kisebb vagyont hagytak ott egy hevesi boltban, de nagyon nem az találta meg, akinek kellett volna
Nem sokáig örülhetett zsákmányának az a kerecsendi férfi, aki áprilisban egy boltban talált pénztárcát tett zsebre. A rendőrök órák alatt elfogták.
Az egri nyomozók befejezték a vizsgálatot a kerecsendi tolvaj ellen. Az Egri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás miatt folytatott eljárást egy 50 éves kerecsendi lakos ellen – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A férfi április 11-én délben egy kerecsendi boltban vásárolt, majd a kasszánál talált egy pénztárcát, amit magához vett és távozott. A zsákmánya néhány személyes irat és több mint 100 ezer forint volt. A rendőrök néhány órán belül azonosították a tolvajt, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett, továbbá az elvitt összeget is megtalálták nála.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A nyomozó hatóság az eljárást befejezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, lopott italokkal ugrottak ki az ablakon a betörők Egerben:
Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet
A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el