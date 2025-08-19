augusztus 19., kedd

Huba névnap

Lopás

35 perce

Kisebb vagyont hagytak ott egy hevesi boltban, de nagyon nem az találta meg, akinek kellett volna

Nem sokáig örülhetett zsákmányának az a kerecsendi férfi, aki áprilisban egy boltban talált pénztárcát tett zsebre. A rendőrök órák alatt elfogták.

Heol.hu

Az egri nyomozók befejezték a vizsgálatot a kerecsendi tolvaj ellen. Az Egri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás miatt folytatott eljárást egy 50 éves kerecsendi lakos ellen – árulta el lapunknak Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. 

Az 50 éves tolvaj pénztárcát lopott Kerecsenden. A fotó illusztráció.
Forrás: Shutterstock

A férfi április 11-én délben egy kerecsendi boltban vásárolt, majd a kasszánál talált egy pénztárcát, amit magához vett és távozott. A zsákmánya néhány személyes irat és több mint 100 ezer forint volt. A rendőrök néhány órán belül azonosították a tolvajt, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett, továbbá az elvitt összeget is megtalálták nála.  

A nyomozó hatóság az eljárást befejezte, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, lopott italokkal ugrottak ki az ablakon a betörők Egerben:

 

