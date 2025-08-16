Lángok
51 perce
Hatalmas területen csaptak fel a lángok Átány közelében
Szombaton délután tűz keletkezett Átány közelében. A tűz mintegy húsz hektárnyi területet érintett.
Tűz ütött ki Átány közelében, a 32113-as út mentén, ahol lángra kapott a tarló és a nádas szombaton délután. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízszállító jármű segítségével fékezték meg a tüzet. A lángok mintegy húsz hektárnyi területet érintettek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Kigyulladt a száraz fű és egy gyümölcsös Heves és Boconád között szombaton délután.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre