Hatalmas területen csaptak fel a lángok Átány közelében

Tűz ütött ki Átány közelében, a 32113-as út mentén, ahol lángra kapott a tarló és a nádas szombaton délután. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízszállító jármű segítségével fékezték meg a tüzet. A lángok mintegy húsz hektárnyi területet érintettek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A tűz mintegy húsz hektárnyi területet érintett

Forrás: Magyar Nemzet

Kigyulladt a száraz fű és egy gyümölcsös Heves és Boconád között szombaton délután.