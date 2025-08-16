augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lángok

1 órája

Hatalmas területen csaptak fel a lángok Átány közelében

Címkék#nádas#tűzoltók#tűz

Szombaton délután tűz keletkezett Átány közelében. A tűz mintegy húsz hektárnyi területet érintett.

Heol.hu

Tűz ütött ki Átány közelében, a 32113-as út mentén, ahol lángra kapott a tarló és a nádas szombaton délután. A hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók egy vízszállító jármű segítségével fékezték meg a tüzet. A lángok mintegy húsz hektárnyi területet érintettek - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A tűz mintegy húsz hektárnyi területet érintett
A tűz mintegy húsz hektárnyi területet érintett
Forrás: Magyar Nemzet

Kigyulladt a száraz fű és egy gyümölcsös Heves és Boconád között szombaton délután.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu