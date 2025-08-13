31 perce
Sokkoló fotókon az átányi pusztítás - légi felvétek a helyszínről
Csaknem 95 hektáron égett a száraz növényzet Átány határában. A tűz oltásában több település hivatásos tűzoltói vettek részt, erőgépeket és drónt is bevetve.
Kedden 9 alkalommal avatkoztak a Heves vármegyei tűzoltók. A 4 tűzesetet és 5 műszaki mentést 13 hivatásos, 1 önkormányzati és 1 önkéntes tűzoltóegység kezelte. Átány közelében hatalmas tűz pusztított - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Összeütközött egy kamion és egy személygépkocsi kedd reggel a 33-as főút 3-as kilométerénél, Füzesabony határában. Az ütközést követően az autó az árokba sodródott. A füzesabonyi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanították a kocsit, a balesetnek egy könnyű sérültje volt - írja a katasztrófavédelem oldala.
Autó és kismotor üközött össze kedd délelőtt Füzesabony Hunyadi János útján. A város hivatásos tűzoltói az útra kifolyt olajat felitató anyaggal eltávolították, a motoros könnyű sérüléseket szenvedett.
Csaknem kilencvenöt hektáron égett száraz növényzet, gazos terület, tarló és nádas kedd délután Átány határában, a 32113-as út mellett. A hevesi, a füzesabonyi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kéziszerszámokkal és vízsugarakkal oltották el a lángokat. A munkálatokhoz két erőgépet és egy drónt is használtak.
Fél hektáron égett gaz és tarló kedd kora este Tiszanánán, a Fő útnál. A város önkormányzati tűzoltói oltották el a lángokat, személyi sérülés nem történt.
Letért az útról majd az árokparton állt meg egy személyautó kedd éjszaka Mátrafüred Pálosvörösmarti útján. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd a közeléből egy fát kivágtak, hogy az autómentő ki tudja húzni a kocsit az árokból. A balesetnek nem volt sérültje.
Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy útpadkán álló személyautó kedd éjszaka a 21-es főúton, Apc közelében. A tűz a jármű melletti aljnövényzetre is átterjedt, összesen harminc négyzetméteren égett a tűz. A hatvani és pásztói hivatásos tűzoltók habsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Az eset során senki nem sérült meg.
Lángoló autó és bozóttűz a 21-es főúton – két település tűzoltói is segítettek
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó kedd éjszaka a 24-es főúton, Mátrafüred térségében. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, majd biztosították a helyszínt. A járműben ketten utaztak, a balesetben senki nem sérült meg.
Ötven négyzetméteren égett száraz növényzet és hulladék kedden este Adácson a Sport úton, egy ház kertjében. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet, az esetnek nem volt sérültje.
Vonat ütött el egy embert kedd éjszaka Erdőtelek közelében. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók kiemelték a szerelvény alól a súlyos sérültet, majd átadták a mentőknek. A vonaton hatan utaztak, értük vonatpótló autóbusz érkezett a helyszínre.
