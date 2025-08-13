Sokkoló fotókon az átányi pusztítás - légi felvétek a helyszínről

Fél hektáron égett gaz és tarló kedd kora este Tiszanánán, a Fő útnál. A város önkormányzati tűzoltói oltották el a lángokat, személyi sérülés nem történt.

Letért az útról majd az árokparton állt meg egy személyautó kedd éjszaka Mátrafüred Pálosvörösmarti útján. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd a közeléből egy fát kivágtak, hogy az autómentő ki tudja húzni a kocsit az árokból. A balesetnek nem volt sérültje.

Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy útpadkán álló személyautó kedd éjszaka a 21-es főúton, Apc közelében. A tűz a jármű melletti aljnövényzetre is átterjedt, összesen harminc négyzetméteren égett a tűz. A hatvani és pásztói hivatásos tűzoltók habsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. Az eset során senki nem sérült meg.